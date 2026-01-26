Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Прем’єр Вірменії заснував свій гурт та анонсував перший концерт

Артем Черничко 26 січня 2026
440

Голова вірменського уряду Нікол Пашинян вирішив змінити політичну трибуну на музичну сцену. Політик офіційно представив свій новий творчий проєкт і запросив прихильників на дебютний концерт у Єревані.

Свій музичний колектив прем’єр назвав «Варчабенд». Ця назва поєднує початок вірменського терміна «прем’єр» із англійським band. Перший виступ гурту заплановано на 30 січня в Єревані, однак точну локацію поки тримають у таємниці — її обіцяють назвати ближче до дати події.

Вхід на захід буде безкоштовним за умови попередньої реєстрації. Анонсуючи подію у соцмережах, прем'єр залишив лаконічний заклик до фанатів: «Запрошую на танцмайданчик. Ми граємо — ви танцюєте».

Ще влітку 2025 року місцеві медіа повідомляли, що Пашинян разом із дружиною Анною Акопян почали опановувати музичні інструменти — зокрема, гітару й барабани. Пізніше очільник уряду й сам підтверджував ці чутки, викладаючи відео своїх занять за ударними.

