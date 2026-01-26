Прем’єр Вірменії заснував свій гурт та анонсував перший концерт

Голова вірменського уряду Нікол Пашинян вирішив змінити політичну трибуну на музичну сцену. Політик офіційно представив свій новий творчий проєкт і запросив прихильників на дебютний концерт у Єревані.

Свій музичний колектив прем’єр назвав «Варчабенд». Ця назва поєднує початок вірменського терміна «прем’єр» із англійським band. Перший виступ гурту заплановано на 30 січня в Єревані, однак точну локацію поки тримають у таємниці — її обіцяють назвати ближче до дати події.

Вхід на захід буде безкоштовним за умови попередньої реєстрації. Анонсуючи подію у соцмережах, прем'єр залишив лаконічний заклик до фанатів: «Запрошую на танцмайданчик. Ми граємо — ви танцюєте».

Ще влітку 2025 року місцеві медіа повідомляли, що Пашинян разом із дружиною Анною Акопян почали опановувати музичні інструменти — зокрема, гітару й барабани. Пізніше очільник уряду й сам підтверджував ці чутки, викладаючи відео своїх занять за ударними.