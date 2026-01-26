Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Роббі Вільямс побив рекорд The Beatles за кількістю альбомів №1 у Британії

Артем Черничко 26 січня 2026
324

Британський співак Роббі Вільямс став абсолютним рекордсменом чартів Сполученого Королівства. Його нова платівка Britpop посіла першу сходинку, ставши 16-м альбомом виконавця, що очолив національний хіт-парад. Таким чином, Вільямс перевершив рекорд The Beatles, які утримували лідерство з 2000 року з результатом у 15 альбомів №1, пише The Guardian.

Альбом Britpop, який є присвятою гітарній музиці середини 1990-х, очолив чарт у перший же тиждень після виходу. Наразі майже всі студійні роботи Вільямса досягали вершини хіт-параду, за винятком платівки Reality Killed the Video Star (2009). До загального заліку рекорду також увійшли три збірки найкращих хітів та саундтрек до біографічного фільму Better Man. При цьому досягнення гурту Take That, у складі якого Вільямс також мав альбоми №1, до цієї статистики не включалися.

Виконавець не приховував свого бажання побити рекорд. Спочатку реліз Britpop планувався на жовтень, але дату перенесли, щоб уникнути конкуренції з альбомом Тейлор Свіфт The Life of a Showgirl. Згодом вихід платівки змістили з лютого на 16 січня — менш конкурентний тиждень, що дозволило співаку гарантовано посісти перше місце.

Роббі Вільямс досяг рекордної позначки швидше за легендарну ліверпульську четвірку: йому знадобилося 29 років, тоді як The Beatles назбирали свої 15 «золотих» альбомів за 37 років.

Наразі список лідерів британського чарту виглядає так:

  • Роббі Вільямс — 16 альбомів;
  • The Beatles — 15 альбомів;
  • The Rolling Stones та Тейлор Свіфт — по 14 альбомів;
  • Елвіс Преслі — 13 альбомів.

Попри успіх у чартах альбомів, Елвіс Преслі все ще утримує рекорд за кількістю синглів №1 у Великій Британії (21 пісня), тоді як у Вільямса їх лише сім.

Мітки
Новини
Читайте також
Російська атака пошкодила об’єкти Києво-Печерської лаври — вперше з часів Другої світової Репер Тревіс Скотт несподівано з'явився у новому фільмі Крістофера Нолана Nintendo показала новий трейлер мультфільму «Супер Маріо Галактика в кіно» ChatGPT почав використовувати Grokipedia Ілона Маска як джерело
Київські замальовки. Випуск 21 25 січня 2026 Цибулевий суп. Страва бідних, що стала стравою багатіїв 23 січня 2026 Куди піти в Києві 24–25 січня: «Говорить Харків» із Сергієм Жаданом, ретро-вечірка у філармонії та хард-техно-рейв 22 січня 2026 Найочікуваніші музичні альбоми-2026 22 січня 2026 Помер Валентіно Гаравані — кутюр’є, який одягав королев, принцес, перших леді та кінозірок 21 січня 2026 «28 років по тому: Храм кісток»: чому людям досі подобаються фільми про зомбі? 20 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.