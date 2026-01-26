Роббі Вільямс побив рекорд The Beatles за кількістю альбомів №1 у Британії

Британський співак Роббі Вільямс став абсолютним рекордсменом чартів Сполученого Королівства. Його нова платівка Britpop посіла першу сходинку, ставши 16-м альбомом виконавця, що очолив національний хіт-парад. Таким чином, Вільямс перевершив рекорд The Beatles, які утримували лідерство з 2000 року з результатом у 15 альбомів №1, пише The Guardian.

Альбом Britpop, який є присвятою гітарній музиці середини 1990-х, очолив чарт у перший же тиждень після виходу. Наразі майже всі студійні роботи Вільямса досягали вершини хіт-параду, за винятком платівки Reality Killed the Video Star (2009). До загального заліку рекорду також увійшли три збірки найкращих хітів та саундтрек до біографічного фільму Better Man. При цьому досягнення гурту Take That, у складі якого Вільямс також мав альбоми №1, до цієї статистики не включалися.

Виконавець не приховував свого бажання побити рекорд. Спочатку реліз Britpop планувався на жовтень, але дату перенесли, щоб уникнути конкуренції з альбомом Тейлор Свіфт The Life of a Showgirl. Згодом вихід платівки змістили з лютого на 16 січня — менш конкурентний тиждень, що дозволило співаку гарантовано посісти перше місце.

Роббі Вільямс досяг рекордної позначки швидше за легендарну ліверпульську четвірку: йому знадобилося 29 років, тоді як The Beatles назбирали свої 15 «золотих» альбомів за 37 років.

Наразі список лідерів британського чарту виглядає так:

Роббі Вільямс — 16 альбомів;

The Beatles — 15 альбомів;

The Rolling Stones та Тейлор Свіфт — по 14 альбомів;

Елвіс Преслі — 13 альбомів.

Попри успіх у чартах альбомів, Елвіс Преслі все ще утримує рекорд за кількістю синглів №1 у Великій Британії (21 пісня), тоді як у Вільямса їх лише сім.