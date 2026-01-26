Російська атака пошкодила об’єкти Києво-Печерської лаври — вперше з часів Другої світової

У ніч проти 24 січня 2026 року об’єкти Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», що перебувають під охороною ЮНЕСКО, зазнали пошкоджень унаслідок масованої атаки російських ракет і дронів на Київ. Востаннє руйнування через військові дії на території Лаври фіксувалися під час Другої світової війни, повідомили в Мінкульті.

Російська атака пошкодила:

Корпус № 66: вхідна частина до комплексу Дальніх печер.

Корпус № 67 (Аннозачатіївська церква): зафіксовано часткове руйнування фасаду.

Після візуального огляду виявлено: пошкодження дверей та віконних рам; обсипання та розтріскування зовнішньої штукатурки; механічні пошкодження дверної та віконної фурнітури.

«Востаннє руйнування внаслідок військових дій на території Лаври фіксувалися під час Другої світової війни. Особливого цинізму цьому злочину надає те, що у цьому році Святиня відзначає 975-річчя», — наголосив гендиректор заповідника Максим Остапенко.

На місці вже працювали експерти заповідника та представники Національної поліції. Фахівці проведуть детальне технічне обстеження об’єктів, після чого почнуться роботи з відновлення та консервації пам’яток.

Києво-Печерська лавра має особливий міжнародний статус: це об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (з 1990 року), в також об’єкт під посиленим захистом згідно з Другим протоколом Гаазької конвенції (з 2023 року).

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксовано пошкодження 1640 пам’яток культурної спадщини та 2446 об’єктів профільної інфраструктури.