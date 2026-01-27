Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Найлегший пасажир в історії»: фільм Антоніо Лукіча для Uklon переміг на Impact Awards Europe

Короткометражний фільм «Найлегший пасажир в історії», знятий режисером Антоніо Лукічем до 15-річчя Uklon у колаборації з креативною агенцією Postmen, отримав золото на Impact Awards Europe. Ця премія відзначає найкращі комунікаційні проєкти, що мають вплив на суспільство. Фільм переміг у категорії Brand / Loyalty, а також отримав срібло у категорії Integrated, повідомили в агенції.

Основою сюжету стала особиста історія українського режисера Антоніо Лукіча про те, як Uklon врятував зйомки його дебютного повного метру «Мої думки тихі». У короткометражці автор зобразив подорож пера рахівського крижня з Оболоні до знімального майданчика в Катедральному соборі Святого Олександра.

Картину знімали в березні 2025 року на вулицях Києва. У кадрі можна впізнати Оболонь, Шевченківський район, Костьольну вулицю та Катедральний собор Святого Олександра. Також спеціально для фільму команда Postmen створила пісню «Київські дороги», текст якої був написаний за один день.

Раніше фільм отримав 10 нагород Ukrainian Creative Stories 2025: 3 золота, 2 срібла і 5 бронзових нагород. А перо рахівського крижня стало найбажанішим лотом на закритому благодійному аукціоні: його продали за 500 тисяч гривень.

