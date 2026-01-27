Новий Цивільний кодекс може зашкодити євроінтеграції України — правозахисники

Правозахисні організації заявили, що проєкт нового Цивільного кодексу України, розроблений і зареєстрований головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, може поставити під загрозу європейську інтеграцію України.

Йдеться про законопроєкт № 14394, який, за словами авторів заяви, у нинішній редакції не відповідає європейським стандартам у сфері прав людини.

Як зазначають правозахисники, документ подається як крок до «модернізації» цивільного законодавства та його узгодження з нормами ЄС. Водночас аналіз тексту показав низку положень, що суперечать Європейській конвенції з прав людини, практиці ЄСПЛ, переговорним вимогам ЄС у межах розділу 23, затвердженій Дорожній карті з питань верховенства права, позиціям Європейської комісії та Європарламенту, а також Копенгагенським критеріям вступу до ЄС, до яких належить захист прав людини.

Окреме занепокоєння викликають норми, які унеможливлюють судове визнання факту сімейних взаємин між людьми однієї статі. У проєкті відсутні будь-які механізми реєстрації партнерств або інші форми правового визнання таких стосунків. За словами правозахисників, це залишає спільноту ЛГБТІК+ без належного правового захисту та віддаляє Україну від європейської системи захисту прав людини.

Також у документі, за оцінкою правозахисників, містяться положення про автоматичне визнання недійсними шлюбів із людьми, які змінили стать. Вони наголошують, що такі норми суперечать європейським стандартам недискримінації та створюють додаткові ризики порушення прав людини.

У спільній заяві підкреслюється, що йдеться не лише про відсутність прогресу, а й про можливий правовий відкат. Автори документа застерігають від так званого грузинського сценарію — формального декларування європейського курсу за одночасного ухвалення законодавства, несумісного з правом і цінностями ЄС.

Правозахисні організації закликають Руслана Стефанчука та народних депутатів зупинити просування проєкту Цивільного кодексу в нинішній редакції та повернути його на доопрацювання, щоби привести в повну відповідність до Європейської конвенції з прав людини і євроінтеграційних зобов’язань України. Окреме звернення адресоване Комітету Верховної Ради з питань правової політики з вимогою внести необхідні правки.

Під спільною заявою підписалися 15 правозахисних організацій. Серед них — «Точка Опори ЮА», «ХЖО Сфера», «ХарківПрайд», Запорізький обласний благодійний фонд «Гендер Зед», «Білкіс», «РЕЗІСТАНС», «КиївПрайд», ГО «Інсайт», Центр прав людини ZMINA, Civis Fortis — Фундація захисту громадянського суспільства, ГО «Почута» (Wonderzine Україна), «Українські ЛГБТ військові за рівні права», «UKRAINEPRIDE», ВГО «Гей-Форум України» та ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ».