Португалія перехопила наркосубмарину з рекордними 9 тоннами кокаїну

Артем Черничко 28 січня 2026
Португалія перехопила наркосубмарину з рекордними 9 тоннами кокаїну

Поліція Португалії здійснила найбільше в історії країни вилучення наркотиків, перехопивши напівзанурювальне судно з майже 9 тоннами кокаїну на борту. Підводний човен, що прямував до Європи з Латинської Америки, виявили в районі Азорських островів. Вартість вилученого вантажу оцінюють у 600 мільйонів євро, пише The Guardian.

Операцію провели правоохоронці та військові Португалії у координації з профільними відомствами США (DEA) та Великої Британії (NCA). Перехоплення відбулося за 230 морських миль від Азорських островів у складних штормових умовах.

Під час операції судно почало тонути, забравши з собою на дно Атлантичного океану 35 пакунків із наркотиками. Проте правоохоронцям вдалося конфіскувати решту вантажу — загалом близько 300 пакунків. На борту перебувало четверо іноземців: троє громадян Колумбії та один венесуелець — усі вони затримані.

У поліції Португалії наголосили, що це найбільша партія кокаїну, яку коли-небудь виявляли на подібних напівзанурювальних суднах, що прямували до Європи. Цей випадок перевищив попередній рекорд березня минулого року, коли поблизу тих самих островів було перехоплено човен із 6,5 тоннами наркотиків.

Фото: Polícia Judiciária
