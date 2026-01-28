Португалія перехопила наркосубмарину з рекордними 9 тоннами кокаїну

Поліція Португалії здійснила найбільше в історії країни вилучення наркотиків, перехопивши напівзанурювальне судно з майже 9 тоннами кокаїну на борту. Підводний човен, що прямував до Європи з Латинської Америки, виявили в районі Азорських островів. Вартість вилученого вантажу оцінюють у 600 мільйонів євро, пише The Guardian.

Операцію провели правоохоронці та військові Португалії у координації з профільними відомствами США (DEA) та Великої Британії (NCA). Перехоплення відбулося за 230 морських миль від Азорських островів у складних штормових умовах.

Під час операції судно почало тонути, забравши з собою на дно Атлантичного океану 35 пакунків із наркотиками. Проте правоохоронцям вдалося конфіскувати решту вантажу — загалом близько 300 пакунків. На борту перебувало четверо іноземців: троє громадян Колумбії та один венесуелець — усі вони затримані.

У поліції Португалії наголосили, що це найбільша партія кокаїну, яку коли-небудь виявляли на подібних напівзанурювальних суднах, що прямували до Європи. Цей випадок перевищив попередній рекорд березня минулого року, коли поблизу тих самих островів було перехоплено човен із 6,5 тоннами наркотиків.