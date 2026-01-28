Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Ніл Янг відкрив вільний доступ до своєї музики для гренландців

Артем Черничко 28 січня 2026
Канадсько-американський рок-музикант Ніл Янг оголосив, що надає жителям Гренландії вільний доступ до свого цифрового архіву. Так артист відреагував на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливої анексії острова.

Музикант запропонував усім жителям Гренландії безоплатну річну підписку на свій офіційний ресурс Neil Young Archives, де зібрано всі його твори за останні 62 роки, включно з музичними фільмами. Зазвичай вартість такого доступу становить від $25 до $100 на рік. Янг підкреслив, що доступ можна буде продовжувати безкоштовно, доки користувач перебуває на території острова.

У своєму зверненні артист зазначив, що сподівається таким чином «полегшити невиправданий стрес», спричинений діями нинішньої американської адміністрації. «Це пропозиція миру та любові. Моє щире бажання — щоб ви могли насолоджуватися моєю музикою у своїй прекрасній гренландській оселі в найвищій якості», — написав музикант.

Ніл Янг є давнім критиком політики Дональда Трампа. Нещодавно він також закликав бойкотувати сервіс Amazon Music через зв’язки власника компанії Джеффа Безоса з президентом та підтримку міграційної політики США, яку артист вважає неприйнятною. На знак протесту Янг видалив свої твори з цієї платформи.

Музикант продовжує творчу діяльність: у червні він розпочне велике європейське турне виступом у британському Корнуоллі.

Фото: Ross Belot / Wikimedia Commons
