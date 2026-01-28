Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

28 січня 2026
Мінцифри шукає тексти українською для національного ШІ — як долучитися

Міністерство цифрової трансформації спільно з компанією «Київстар» оголосило пошук партнерів для створення національної великої мовної моделі (LLM). Проєкт стане базою для розробки українських ШІ-помічників у державному секторі та бізнесі — аналогів Gemini та ChatGPT, що будуть навчені на українських реаліях і контексті.

«Чекаємо на партнерів із різних сфер — бізнесу, освіти, науки та культури. Якщо у вас є якісні тексти українською — ви нам потрібні. Ваш контент стане фундаментом для національного ШІ, який даватиме відповіді мільйонам українців», — закликають у Мінцифри.

Які дані потрібні:

  • Медіа: новини, інтерв’ю, блоги, публіцистика.
  • Наука та освіта: контент курсів, підручники, наукові роботи, дисертації.
  • Література: художні твори, критика, рецензії.
  • Історія: оцифровані архівні матеріали.
  • Бізнес-дані: технічна документація, описи товарів, відкриті відгуки, матеріали корпоративних блогів.

Медіа та видавництва зададуть еталон мовної грамотності нейромережі, університети сформують інтелектуальну базу, а бізнес допоможе моделі розуміти специфіку ринку, пояснюють у відомстві.

Мінцифри наголошує на захисті інтелектуальної власності: розроблено прозорі юридичні умови, щоб матеріали партнерів працювали винятково на посилення українського ШІ. Усіх учасників, які зроблять внесок у розвиток технології, офіційно відзначать у підсумковому звіті про розробку моделі.

Охочі долучитися до створення національної LLM можуть розповісти про свої дані через коротку форму. Для консультацій працює AI-команда міністерства: [email protected].

Зображення: Мінцифри
