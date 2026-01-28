У Києві зберегли єдину мозаїку Тетяни Яблонської

Київський державний фаховий хореографічний коледж імені Тетяни Таякіної під час термомодернізації зберіг мозаїку на фасаді спального корпусу: її оминули в процесі утеплення будівлі. Про це повідомила дослідниця монументального мистецтва Олена Борисова.

Йдеться про мозаїку «Хлопчик, що грає на сопілці», виконану за ескізом Тетяни Яблонської — однієї з головних постатей українського образотворчого мистецтва ХХ століття. Сама будівля розташована на вул. Парково-Сирецькій, 4.

Дізнавшись про початок ремонту, активісти закликали зберегти твір і не закривати його. Адміністрація закладу пішла назустріч — панно лишилося відкритим.