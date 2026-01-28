Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 28 січня 2026
У Британії розробили смарт-кнопку, що дозволяє собакам вмикати побутову техніку

Дослідники Лабораторії взаємодії тварин і комп’ютерів Відкритого університету Великої Британії розробили Dogosophy Button — пристрій, що дозволяє собакам самостійно керувати побутовою технікою. Мета проєкту — адаптувати технології до тіла, зору і способу мислення тварин, пише designboom.

Дизайн пристрою розроблено з урахуванням особливостей собачого зору: оскільки синій колір вони розпізнають найкраще, центр кнопки зробили саме таким. Завдяки білому корпусу вона контрастує з інтер’єром, а вигнута форма дозволяє тварині легко натискати на панель під будь-яким кутом.

Пристрій виготовлено з міцного пластику, легка текстура запобігає ковзанню. Усередині кнопки є м’який світловий індикатор, що спалахує при натисканні. Разом із кнопкою в комплекті йде приймач і прості кріплення. Приймач вмикається безпосередньо в розетку з потрібним приладом — наприклад, лампою, чайником чи вентилятором — і розпізнає сигнал на відстані до 40 метрів.

Розробка особливо корисна для службових собак, які допомагають людям з інвалідністю в побуті. Пристрій однаково чутливо реагує як на легкий дотик носом, так і на сильне натискання лапою. Дослідники залучали кінологів та благодійні організації, щоб зробити технологію максимально природною для тварин і допомогти їм стати самостійнішими.

