Харківський метрополітен має світовий рекорд — завдяки ансамблю живописних панно

Ельміра Еттінгер 28 січня 2026
У Харківському метрополітені зафіксовано світовий рекорд — тут розміщено найбільший у світі ансамбль живописних панно, виконаних у техніці гарячої емалі на міді. Про це повідомляє The Book of World Records.

16 монументальних емалевих робіт загальною площею понад 100 квадратних метрів розташовані на станціях «Ботанічний сад», «Олексіївська» та «Перемога». Їх створили упродовж 2003–2016 років заслужені художники України Ольга Єрофеєва й Ігор Моргунов та мисткиня Альона Моргунова.

Малювання гарячою емаллю на міді — це складна техніка декорування: на керамічну основу наноситься склоподібний порошок на мідній основі, що згодом сплавляється шляхом запікання при температурі до 900° С.

Фото: Харківський метрополітен
