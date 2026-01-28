Пісня Джефа Баклі стала хітом через 32 роки після релізу — допоміг TikTok

Пісня американського виконавця Джефа Баклі Lover, You Should Have Come Over уперше увійшла до американського топ-100 хітів. Це сталося через 29 років після смерті музиканта та через 32 роки після релізу його єдиного студійного альбому Grace, пише Euronews.

Популярність композиції різко зросла завдяки трендам у TikTok. Хоча перегляди в самій соцмережі не враховуються при складанні чартів, віральність платформи стимулювала слухачів масово переходити на стримінгові сервіси. Наразі аудіодоріжка використана у понад 300 тисячах відео користувачів.

Зростання інтересу до творчості Баклі також збігається з поступовим виходом у прокат документального фільму «Це ніколи не кінець, Джеф Баклі» (It’s Never Over, Jeff Buckley). Стрічка, прем'єра якої відбулася минулого року на фестивалі «Санденс», досліджує життя та спадщину артиста. Наступного місяця фільм вийде у кінотеатрах Європи.

Музикант загинув 1997 року у віці 30 років унаслідок нещасного випадку на річці Міссісіпі.