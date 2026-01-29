Верховний Суд підтвердив охоронний статус для пивоварні Шульца в Києві

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду остаточно підтвердив законність внесення до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва заводу Карла Шульца на Голосіївському проспекті, 8. Касаційну скаргу власника будівлі залишили без задоволення, повідомили в КМДА.

Судове протистояння тривало з вересня 2023 року. Тоді КМДА надала заводу статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини для забезпечення його правового захисту. Власник будівель намагався оскаржити це рішення, стверджуючи, що охоронний статус обмежує його права на користування майном. Хоча суд першої інстанції підтримав позивача, апеляційний суд згодом скасував це рішення, відновивши захист об’єкта.

Верховний Суд остаточно підтвердив, що міська влада діяла у межах законодавства. Це рішення означає, що історичний комплекс тепер не може бути знищений або радикально перебудований.

Пивоварня Шульца — це комплекс із 8 будівель у Голосіївському районі, історія якого розпочалася 1860 року. Підприємство є цінним зразком індустріальної архітектури «цегляного стилю» та важливою частиною історії Деміївки, що зберегла автентичні конструкції та оздоблення.

Як зазначає пам’яткоохоронець Дмитро Перов, після націоналізації більшовиками комплекс десятиліттями працював як «Пивзавод № 1». Проте після приватизації у 2013 році виробництво повністю зупинили. У 2021 році розпочалися спроби знесення комплексу під нову забудову. Однак саме надання статусу пам’ятки 2023 року стало вирішальним кроком для збереження цієї історичної спадщини, підкреслив активіст.