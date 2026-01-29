«Голос французької преси»: останній продавець газет Парижа отримав орден від Макрона

Останній газетний розносник Парижа, 73-річний Алі Акбар, отримав одну з найвищих державних нагород Франції — орден «За заслуги». На церемонії в Єлисейському палаці президент Еммануель Макрон особисто вручив йому лицарський знак, назвавши Алі «голосом французької преси» та невід’ємною частиною культурного коду Парижа. Про це пише The Guardian.

Алі Акбар народився в Пакистані, а до Франції приїхав у 1973 році. Його шлях до визнання був складним: він подолав бідність, пережив примусову працю та нелегальну міграцію через кілька країн, щоб зрештою знайти своє покликання на вулицях Латинського кварталу. Протягом понад 50 років Алі щодня проходив кілометри паризькими бруківками, пропонуючи газети відвідувачам кафе Saint-Germain-des-Prés, розважаючи їх жартами та пародіями на заголовки новин.

Серед його постійних покупців у різні часи були президент Франсуа Міттеран, а також студенти престижного інституту Sciences Po, які згодом стали політичною елітою країни, зокрема сам Макрон та колишній прем’єр-міністр Едуар Філіпп.

Попри те, що цифрова епоха майже знищила попит на друковану пресу — зараз Алі продає заледве 20 примірників Le Monde за зміну — він відмовляється залишати справу. «Якби це було заради грошей, я б знайшов щось інше. Але це — любов. Я намагаюся потрапити людям у серця, а не в кишені», — каже Акбар.