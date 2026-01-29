Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Голос французької преси»: останній продавець газет Парижа отримав орден від Макрона

Артем Черничко 29 січня 2026
616

Останній газетний розносник Парижа, 73-річний Алі Акбар, отримав одну з найвищих державних нагород Франції — орден «За заслуги». На церемонії в Єлисейському палаці президент Еммануель Макрон особисто вручив йому лицарський знак, назвавши Алі «голосом французької преси» та невід’ємною частиною культурного коду Парижа. Про це пише The Guardian.

Алі Акбар народився в Пакистані, а до Франції приїхав у 1973 році. Його шлях до визнання був складним: він подолав бідність, пережив примусову працю та нелегальну міграцію через кілька країн, щоб зрештою знайти своє покликання на вулицях Латинського кварталу. Протягом понад 50 років Алі щодня проходив кілометри паризькими бруківками, пропонуючи газети відвідувачам кафе Saint-Germain-des-Prés, розважаючи їх жартами та пародіями на заголовки новин.

Серед його постійних покупців у різні часи були президент Франсуа Міттеран, а також студенти престижного інституту Sciences Po, які згодом стали політичною елітою країни, зокрема сам Макрон та колишній прем’єр-міністр Едуар Філіпп.

Попри те, що цифрова епоха майже знищила попит на друковану пресу — зараз Алі продає заледве 20 примірників Le Monde за зміну — він відмовляється залишати справу. «Якби це було заради грошей, я б знайшов щось інше. Але це — любов. Я намагаюся потрапити людям у серця, а не в кишені», — каже Акбар.

Мітки
Новини
Читайте також
Львівська облрада і спілка архітекторів посварилися через Порохову вежу XVI століття «Світ заступився за мене»: Пол Дано вперше відповів на образи Тарантіно Президентка Мексики попросила владу Південної Кореї провести більше концертів BTS Tesla припиняє випуск електромобілів Model S і Model X, щоб зосередитися на виробництві роботів
Куди піти в Києві 31 січня — 1 лютого: зимовий рейв на Київському морі, благодійна здибанка в «КультМотиві» та фестиваль віскі 29 січня 2026 Євген Нікіфоров про те, як це — понад 10 років фотографувати автобусні зупинки 28 січня 2026 Меморіали жертвам Голокосту: як вшановувати трагедію через камінь 27 січня 2026 «Найцінніший вантаж»: як драма про Голокост перетворилася на казку 27 січня 2026 «Марш ганьби» біля Бабиного Яру: як одне фото відкрило невідому історію Києва 27 січня 2026 «Індустрія» — серіал, який потіснив «Дім дракона» 26 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.