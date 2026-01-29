«Світ заступився за мене»: Пол Дано вперше відповів на образи Тарантіно

Американський актор Пол Дано вперше прокоментував резонансні заяви режисера Квентіна Тарантіно, який назвав його роботу у фільмі «Нафта» слабкою, а самого Дано — «найслабшим актором Гільдії кіноакторів». Про це пише Variety.

Під час фестивалю «Санденс», де актор перебував з нагоди 20-річчя фільму «Маленька міс Щастя», Дано зізнався, що вирішив не вступати в публічну полеміку. Замість нього це зробили колеги та шанувальники. «Це було дуже приємно. Я неймовірно вдячний, що світ заступився за мене, тому мені самому не довелося цього робити», — зазначив актор.

Конфлікт виник два місяці тому, коли Тарантіно в подкасті Брета Істона Елліса розкритикував гру Дано, заявивши, що той не зміг стати гідним партнером для Денієла Дей-Льюїса. Режисер використав грубі висловлювання й зазначив, що через гру Дано фільм Пола Томаса Андерсона впав у його особистому рейтингу найкращих стрічок століття.

На захист Дано під час фестивалю виступила і його колега Тоні Коллетт, яка назвала слова Тарантіно «абсурдними», а режисери Джонатан Дейтон і Валері Феріс припустили, що радикальна щирість гри Пола просто збентежила Тарантіно. Раніше підтримку акторові також висловив Джордж Клуні, заявивши, що вважав би за честь працювати з Полом Дано.