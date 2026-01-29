Прокуратура через суд вимагає від КМДА ліквідувати сміттєзвалище на Осокорках

Дарницька окружна прокуратура Києва подала судовий позов проти Київської міської державної адміністрації. Причина — тривала бездіяльність чиновників у ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища на Осокорках. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Йдеться про земельну ділянку вздовж вулиці Колекторної. Як встановили фахівці Державної екологічної інспекції, тут тривалий час незаконно складували побутові та будівельні відходи. Загальна площа засміченої території сягає майже 0,7 га.

«Водночас КМДА як орган, уповноважений вирішувати питання поводження з подібними сміттєзвалищами у столиці, забезпечувати ліквідацію несанкціонованих неконтрольованих звалищ відходів — не вживає заходів, що свідчить про її бездіяльність», — наголошує прокуратура.

Нині за цим позовом уже відкрито провадження.

Це вже другий аналогічний позов прокуратури до міської влади. Перша справа, яка також стосується звалища у Дарницькому районі (від вулиці Соломії Крушельницької у бік вулиці Колекторної), зараз перебуває на розгляді суду.