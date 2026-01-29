Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Білі ведмеді на Шпіцбергені стали вгодованішими попри глобальне потепління

29 січня 2026
Науковці зафіксували неочікувану тенденцію: популяція білих ведмедів на норвезькому архіпелазі Шпіцберген виглядає здоровішою та вгодованішою, ніж на початку 1990-х років. Результати дослідження, опубліковані в журналі Scientific Reports, здивували експертів, адже за цей період кількість льоду в Арктиці стрімко скоротилася, пише BBC.

Зазвичай білі ведмеді використовують морську кригу як платформу для полювання на тюленів. Через кліматичні зміни кількість без льодових днів у регіоні зростала в середньому на чотири дні щороку. Всупереч очікуванням, зважування 770 дорослих особин у період з 1992 по 2019 рік показало, що тварини стали значно важчими.

Дослідники з Норвезького полярного інституту пов’язують цей феномен зміною раціону: через брак криги ведмеді почали полювати на суші, де їхньою здобиччю стають північні олені та моржі. Популяція останніх значно зросла завдяки тривалому захисту виду в Норвегії, ставши для хижаків новим джерелом жирної їжі.

Також танення льоду змушує тюленів скупчуватися на менших ділянках. Така концентрація здобичі на обмеженому просторі полегшує ведмедям полювання та дозволяє швидше накопичувати жирові запаси.

Утім, науковці скептичні щодо прогнозів: вгодованість дорослих ведмедів — лише частина пазла. На фоні танення льоду виживаність ведмежат та старих самок стрімко знижується.

Крім того, успіх на Шпіцбергені — лише регіональна особливість. Наприклад, у Канаді популяція виду вже скорочується. Експерти впевнені: якщо танення арктичного льоду триватиме, у довгостроковій перспективі це призведе до зникнення виду.

Фото: Hans-Jurgen Mager / Unsplash
