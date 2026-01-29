Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Початок», «Суперсімейка» та «Шоу Трумена» потрапили до Національного реєстру фільмів США

Артем Черничко 29 січня 2026
Бібліотека Конгресу США оголосила список із 25 стрічок, які у 2025 році стали частиною Національного реєстру фільмів. До переліку потрапляють твори, що мають «культурне, історичне або естетичне значення» та зняті щонайменше 10 років тому, пише Variety.

Цьогоріч статус національного надбання отримали блокбастер Крістофера Нолана «Початок», комедія «Безголові» та романтична драма Річарда Лінклейтера «Перед світанком». Також до списку увійшли культовий горор «Щось», мультфільм «Суперсімейка» та драма «Шоу Трумена».

Вибір охоплює понад століття кінематографа: від німого фільму «Бродяга та пес» 1896 року до «Готелю „Гранд Будапешт“» Веса Андерсона (2014). Серед інших знакових доповнень — історична драма «Філадельфія» з Томом Генксом, байопік «Фріда» та мюзикл «Світле Різдво».

«Зберігаючи фільми, ми зберігаємо американську культуру для майбутніх поколінь», — зазначили в Бібліотеці Конгресу. З урахуванням нових надходжень загальна кількість фільмів у реєстрі досягла 925.

