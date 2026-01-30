Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Львів готується до надзвичайної ситуації через морози й обстріли — що варто зробити містянам

Артем Черничко 30 січня 2026
У Львові ввели режим підготовки до надзвичайної ситуації через суттєве похолодання та загрозу нових ударів по інфраструктурі, повідомив міський голова Андрій Садовий.

Мер зазначив, що не береться передбачати обстріли чи коментувати гучні заяви про «енергетичне перемир’я». Однак, додає він, ворог може скористатися морозами для ударів по інфраструктурі, тому до надзвичайних ситуацій мають бути готовими як комунальники, так і мешканці.

Він порадив містянам перевірити стан укриттів, зарядити павербанки та зарядні станції, сформувати запас продуктів, питної води та необхідних ліків, а також подбати про маломобільних сусідів — літніх людей та осіб із інвалідністю, які потребуватимуть допомоги у разі небезпеки. Про них просять повідомляти на гарячу лінію – 1580.

У разі відключення електроенергії чи тепла дані про найближчий пункт незламності та доступні послуги будуть розміщені у вхідній зоні будинку й у будинкових чатах. У разі тимчасової відсутності тепла просять не зливати воду з батарей до окремого повідомлення від відповідальної за будинок особи.

Фото: Львівська міська рада
