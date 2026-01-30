Бунт у The Washington Post: журналісти просять Джеффа Безоса зупинити знищення газети

Журналісти одного з найвпливовіших видань світу, The Washington Post, розпочали кампанію проти масштабних скорочень у редакції. Команда репортерів, які висвітлюють діяльність Білого дому, надіслала відкритий лист власнику видання Джеффу Безосу з вимогою припинити масові звільнення, пише CNN.

Причиною радикальної економії став важкий фінансовий стан видання. За останній рік збитки WP сягнули близько $100 мільйонів. Ситуацію загострив репутаційний скандал восени 2024 року: після рішення Безоса відмовитися від підтримки Камали Гарріс на виборах газета втратила величезну кількість платних підписників.

Новий гендиректор Вілл Льюїс намагається вивести медіа на самоокупність, перетворивши його з універсального видання на вузькопрофільний ресурс про політику. Саме тому під ніж потрапили витратні напрями: міжнародні бюро, спорт і локальні новини.

Попри те, що політичний відділ Білого дому не підпадає під скорочення, його команда виступила на захист колег. Журналісти наголошують, що успіх газети та залучення аудиторії неможливі без різнопланового контенту.

«Більше половини нових передплатників приносять ексклюзиви та репортажі саме тих відділів, які зараз намагаються скоротити, — міжнародного й регіонального», — йдеться в листі до Безоса.

Співробітники побоюються, що через скорочення WP втратить статус глобального медіа. Газета вже офіційно оголосила, що вперше в історії не відправлятиме репортерів на зимову Олімпіаду-2026.

Журналісти вважають, що власник та керівництво «загнали газету в кювет» своїми рішеннями, а тепер змушують редакцію платити за це власною роботою та репутацією бренду. Представники WP наразі утримуються від офіційних коментарів.