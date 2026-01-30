Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Netflix випустить документальний фільм про Red Hot Chili Peppers

Артем Черничко 30 січня 2026
Netflix готує прем’єру документальної стрічки The Rise of the Red Hot Chili Peppers, яка з’явиться на платформі вже 20 березня. Фільм розповість про ранні роки культового лос-анджелеського гурту та трагічну історію, що заклала фундамент їхньої творчості. Про це пише Variety.

Режисер Бен Фельдман зосередив увагу на початковому етапі кар'єри RHCP та постаті їхнього першого гітариста Гіллела Словака, який помер у 1988 році від передозування героїном.

«В основі стрічки — історія про дружбу, яка формує особистість, та про незламні зв'язки, що виникають у підлітковому віці. Менш звичним є те, що ці підлітки згодом створили один із найвеличніших рок-гуртів в історії», — зазначив автор.

Картина представить ексклюзивні інтерв'ю з вокалістом Ентоні Кідісом та басистом Флі, які поділяться спогадами про дитячу дружбу, спільні виклики та те, як Словак вплинув на унікальний стиль гурту.

Фільм створювали в умовах секретності: вперше його показали вузькому колу покупців на Каннському кінофестивалі минулого року. Після закритих показів у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку право на дистрибуцію виборов Netflix.

Red Hot Chili Peppers на сцені вже понад 40 років. За цей час гурт, відомий хітами Under the Bridge, Californication та Can’t Stop, продав понад 120 мільйонів платівок по всьому світу. Сьогодні «перці» продовжують виступати у своєму класичному складі: у 2019 році гітарист Джон Фрушанте знову повернувся до Ентоні Кідіса, Флі та Чеда Сміта.

