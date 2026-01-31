На Львівщині почали облік мозаїк, щоб уберегти їх від знищення

На Львівщині стартувала інвентаризація мозаїк, розміщених на будівлях, зупинках громадського транспорту та в публічних просторах.

Про це повідомили в Департаменті архітектури та містобудування Львівської обласної військової адміністрації.

Фахівці планують зібрати й систематизувати інформацію про збережені мозаїчні твори, щоб уберегти їх від знищення. Йдеться про мозаїки на фасадах і в інтер’єрах громадських та житлових будівель, на зупинках громадського транспорту, у парках, скверах і на площах, а також у складі малих архітектурних форм.

За словами директорки Департаменту архітектури та містобудування Львівської ОВА Олени Василько, зібрані дані планують оприлюднити в найкоротші терміни. Вони мають стати основою для подальшого обліку, дослідження, охорони та відновлення об’єктів монументального мистецтва.

Районні державні адміністрації мають передати інформацію про мозаїки на своїх територіях. На її основі планують створити окрему онлайн-мапу. До збору даних закликають долучатися і мешканців області — повідомлення приймають на електронну пошту [email protected] або на сторінці обласного департаменту архітектури у Facebook.

Необхідність такого обліку пов’язують із випадками руйнування мозаїк під час реконструкцій. Зокрема, наприкінці грудня під час робіт на трасі М-09 Львів — Рава-Руська зруйнували автобусну зупинку з мозаїкою в селі Смереків біля Жовкви. За чинним проєктом реконструкції можуть знести ще чотири подібні зупинки.

Комунікаційниця Львівської облради та представниця робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОВА Анна Герич оглянула чотири мозаїчні зупинки, що залишилися на трасі М-09, у селах Липник, Мощана, Воля-Висоцька і Великий Дорошів. За її словами, авторство мозаїки в Липнику може належати художнику Володимиру Патику.

Усі ці зупинки не мають статусу пам’яток і перебувають на балансі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Дві з них розташовані на території Рава-Руської громади. Як повідомив провідний спеціаліст відділу культури, туризму, молоді та спорту Рава-Руської міськради Роман Гарасим, міська рада звернулася до Служби відновлення та розвитку інфраструктури Львівщини з проханням переглянути проєкт реконструкції.

За його словами, запланували виїзне обстеження зупинок і підготовку актів із фіксацією їхнього стану та мистецької цінності. Висновки мають передати замовнику робіт, який може скоригувати проєкт реконструкції.

Нагадаємо, після руйнування низки мозаїк у Львові у 2019 році в місті створили реєстр монументального мистецтва. До нього увійшли понад дві сотні об’єктів, зокрема і створених у дорадянський період.