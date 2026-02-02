Тріумф Bad Bunny, Кендріка Ламара та Леді Гаги на тлі протестів проти ICE — результати «Греммі-2026»

Цьогорічна церемонія вручення премії «Греммі» запам’ятається не лише музичними рекордами, а й політичним демаршем. Провідні артисти використали сцену, щоб виступити проти масових депортацій та діяльності міграційної служби США (ICE), пише Variety.

Головним тріумфатором вечора став Bad Bunny, який увійшов в історію як перший іспаномовний артист, що отримав статуетку в найпрестижнішій номінації — «Альбом року». Загалом репер забрав три нагороди, проте свій час на сцені він використав не лише для подяк, а й для політичного маніфесту проти ICE.

«Ми не дикуни і не тварини. Ми — люди і ми — американці. Єдина сила, що потужніша за ненависть — це любов», — заявив музикант.

Атмосфера вечора була просякнута антитрампівськими настроями: багато зірок з'явилися з пінами «Anti-ICE» на одязі. Біллі Айліш, яка отримала нагороду за «Пісню року» (Wildflower), підтримала колегу зі сцени: «На вкраденій землі немає нелегалів. Ми маємо продовжувати протестувати». А Олівія Дін, визнана «Найкращою новою артисткою», нагадала присутнім, що вона є онукою іммігранта і продуктом «сміливості тих, хто шукав кращої долі».

Політичний контекст підтримав і ведучий Тревор Ноа, який востаннє вів шоу. Він дотепно пожартував над Нікі Мінаж, яка нещодавно підтримала Трампа, зауваживши, що її немає в залі, бо вона «обговорює важливі питання у Білому домі».

На тлі політичних заяв музична індустрія фіксувала нові вершини. Кендрік Ламар офіційно став найбільш титулованим репером в історії «Греммі», побивши рекорд Jay-Z. Тепер у його колекції 27 нагород, п'ять з яких він отримав цього вечора, зокрема за «Запис року» (трек Luther разом із SZA).

Леді Гага здобула нагороди за найкращий вокальний попальбом та найкращий танцювальний попзапис. «Я просто хочу сказати жінкам у музиці: я знаю, що іноді, коли ви в студії з купою хлопців, буває важко, але я закликаю вас — завжди прислухайтеся до себе», — зазначила вона у промові.

Також до елітного клубу EGOT (володарів премій «Еммі», «Греммі», «Оскар» та «Тоні») увійшов Стівен Спілберг, отримавши «Греммі» за музичний фільм про Джона Вільямса.

Найкращою піснею, створеною для візуальних медіа, визнали хіт Golden із популярного серіалу Netflix «Кейпоп-мисливиці на демонів». Також свою 11-ту нагороду отримала легендарна Джоні Мітчелл, а Tyler, The Creator забрав статуетку за найкращу обкладинку альбому Chromakopia.

Сенсацією вечора стала Лола Янг, яка обійшла Леді Гагу та Сабріну Карпентер у номінації «Найкраще сольне попвиконання».

А Джастін Бібер здивував публіку своїм виступом, з’явившись на сцені лише у спортивних шортах.

Завершилася церемонія емоційними вшануваннями пам'яті: Post Malone виступив із присвятою Оззі Осборну, а Лорін Гілл возз’єдналася з Вайклефом Жаном під час триб’юту Ді Анджело та Роберті Флек.