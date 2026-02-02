Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Енн Гетевей і Меріл Стріп знову разом у «Диявол носить Prada 2» — дивіться трейлер

Артем Черничко 02 лютого 2026
382

Студія 20th Century Studios оприлюднила офіційний трейлер продовження фільму «Диявол носить Prada». Стрічка вийде у прокат 1 травня 2026 року, через двадцять років після релізу оригінальної картини. До своїх ролей повернуться Меріл Стріп, Енн Гетевей та Емілі Блант.

Сюжет сиквелу зосереджений на кар'єрі Міранди Прістлі (Меріл Стріп) в умовах кризи традиційної друкованої преси. Головна редакторка журналу Runway намагається адаптуватися до ринку, що трансформується, та вступає у професійне протистояння зі своєю колишньою асистенткою Емілі (Емілі Блант). Остання тепер обіймає керівну посаду в люксовому конгломераті, від чиїх рекламних інвестицій безпосередньо залежить фінансовий стан видання Прістлі.

У новому фільмі також з’являться учасники оригінального акторського складу: Стенлі Туччі, Трейсі Томс та Тібор Фельдман. До них приєднаються Леді Гага, Сімон Ешлі, Люсі Лью, Б.Дж. Новак, Джастін Теру та Полін Шаламе. Кеннет Брана та Патрік Браммалл зіграють партнерів героїнь Стріп та Гетевей відповідно. Водночас Едріан Греньє, який виконував роль Нейта в оригінальній стрічці, у продовженні участі не братиме, зазначає Variety.

Над виробництвом сиквелу працює творча група першого фільму: режисер Девід Френкель, сценаристка Алін Брош Маккенна та продюсерка Венді Фінерман.

Оригінальний фільм 2006 року, заснований на романі Лорен Вайсбергер, зібрав понад $326 мільйонів у прокаті. Це історія випускниці університету, яка стає помічницею деспотичної редакторки модного журналу та бореться за виживання у безжальному світі високої моди.

Мітки
Новини
Читайте також
Карлос Алькарас став наймолодшим володарем кар’єрного «Великого шлему» в історії тенісу Тріумф Bad Bunny, Кендріка Ламара та Леді Гаги на тлі протестів проти ICE — результати «Греммі-2026» Meta постане перед судом у США через звинувачення в експлуатації дітей На Львівщині почали облік мозаїк, щоб уберегти їх від знищення
Київські замальовки. Випуск 22 31 січня 2026 Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026 Груші у вині: як перетворити глінтвейн на десерт 30 січня 2026 Іспанський фотограф Альберт Лорес: «Після відряджень до Сирії чи Лівану я повертаюся додому — в Київ» 29 січня 2026 Куди піти в Києві на вихідних, якщо хочеться побути серед своїх: зимовий рейв на Київському морі і здибанка в «КультМотиві» 29 січня 2026 Євген Нікіфоров про те, як це — понад 10 років фотографувати автобусні зупинки 28 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.