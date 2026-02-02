Енн Гетевей і Меріл Стріп знову разом у «Диявол носить Prada 2» — дивіться трейлер

Студія 20th Century Studios оприлюднила офіційний трейлер продовження фільму «Диявол носить Prada». Стрічка вийде у прокат 1 травня 2026 року, через двадцять років після релізу оригінальної картини. До своїх ролей повернуться Меріл Стріп, Енн Гетевей та Емілі Блант.

Сюжет сиквелу зосереджений на кар'єрі Міранди Прістлі (Меріл Стріп) в умовах кризи традиційної друкованої преси. Головна редакторка журналу Runway намагається адаптуватися до ринку, що трансформується, та вступає у професійне протистояння зі своєю колишньою асистенткою Емілі (Емілі Блант). Остання тепер обіймає керівну посаду в люксовому конгломераті, від чиїх рекламних інвестицій безпосередньо залежить фінансовий стан видання Прістлі.

У новому фільмі також з’являться учасники оригінального акторського складу: Стенлі Туччі, Трейсі Томс та Тібор Фельдман. До них приєднаються Леді Гага, Сімон Ешлі, Люсі Лью, Б.Дж. Новак, Джастін Теру та Полін Шаламе. Кеннет Брана та Патрік Браммалл зіграють партнерів героїнь Стріп та Гетевей відповідно. Водночас Едріан Греньє, який виконував роль Нейта в оригінальній стрічці, у продовженні участі не братиме, зазначає Variety.

Над виробництвом сиквелу працює творча група першого фільму: режисер Девід Френкель, сценаристка Алін Брош Маккенна та продюсерка Венді Фінерман.

Оригінальний фільм 2006 року, заснований на романі Лорен Вайсбергер, зібрав понад $326 мільйонів у прокаті. Це історія випускниці університету, яка стає помічницею деспотичної редакторки модного журналу та бореться за виживання у безжальному світі високої моди.