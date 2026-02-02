Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Карлос Алькарас став наймолодшим володарем кар’єрного «Великого шлему» в історії тенісу

Артем Черничко 02 лютого 2026
Іспанський тенісист Карлос Алькарас здобув перемогу над сербом Новаком Джоковичем у фіналі Australian Open, вперше виборовши титул у Мельбурні. Цей успіх дозволив 22-річному спортсмену офіційно завершити кар’єрний «Великий шлем» — виграти всі чотири турніри серії Major. Алькарас став наймолодшим чоловіком в історії тенісу, якому вдалося досягти такого результату, пише Hypebeast.

Фінальний поєдинок на корті Rod Laver Arena став зустріччю двох поколінь. Алькарас продемонстрував високий рівень фізичної витривалості та тактичної підготовки, що дозволило йому здолати 10-разового чемпіона Australian Open. Протягом матчу іспанець контролював темп гри, поєднуючи фірмові укорочені удари з агресивними діями на задній лінії. Ця перемога перервала багаторічне домінування Джоковича в Мельбурні та закріпила статус Алькараса як лідера ATP-туру.

Досягнувши цієї вершини до свого 23-річчя, Карлос Алькарас увійшов до пантеону легенд світового тенісу. Він зміг оформити кар’єрний «Великий шлем» швидше, ніж представники «Великої трійки» — Роджер Федерер, Рафаель Надаль і Новак Джокович. Тепер в активі іспанця є титули Вімблдону, US Open, Ролан Гаррос та Відкритого чемпіонату Австралії.

