Салют у Києві: поліція затримала чоловіка, який запустив феєрверк заради дівчини

Артем Черничко 02 лютого 2026
816

У Києві 47-річний чоловік влаштував піротехнічне шоу, щоб вразити нову знайому. Тепер за романтичний жест йому загрожує до п'яти років обмеження волі, повідомила столична поліція.

Поліцейські виявили відео із запуском салюту під час моніторингу соцмереж минулої суботи. На місці події у Святошинському районі правоохоронці знайшли використану картонну коробку від піротехніки. Оперативники та кримінальні аналітики встановили особу причетного і затримали його в порядку ст. 298-2 КПК України.

Затриманий пояснив: того вечора він катався містом на авто з дівчиною, з якою нещодавно познайомився, і вирішив здивувати її феєрверком.

Наразі відділ дізнання відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Фігуранту готують повідомлення про підозру. Поліція нагадує, що використання піротехніки під час воєнного стану заборонено незалежно від намірів.

Фото: Поліція Києва
