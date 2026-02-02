Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Еліна Світоліна повернулася у топ-10 світового тенісу з історичним рекордом

Артем Черничко 02 лютого 2026
Українка Еліна Світоліна та швейцарка Белінда Бенчич увійшли в історію як перші матері, які одночасно посіли місця в топ-десятці світового рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це пише BBC.

31-річна Світоліна, чия донька Скай народилася 2022 року, піднялася на дві позиції і посіла 10-те місце. Цей успіх став результатом виступу українки на Australian Open минулого місяця, де вона дійшла до півфіналу. Еліна зазначила, що повернення до топ-10 у статусі матері має для неї велике значення.

«Я пишаюся своєю боротьбою та стійкістю і не можу достатньо віддячити вболівальникам за їхню неймовірну підтримку», — додала Світоліна.

Еліна Світоліна, яка за свою кар'єру здобула 19 титулів у одиночному розряді, залишається однією з найуспішніших тенісисток, що змогли поєднати материнство та професійний спорт.

Разом з українкою історичний рекорд встановила 28-річна Белінда Бенчич. Після 11-місячної декретної відпустки швейцарська тенісистка піднялася на дев'яту сходинку. Бенчич зізналася, що пишається можливістю знову змагатися на найвищому рівні після народження доньки Белли у 2024 році.

Наразі тенісистки, які повертаються в тур після народження дітей, можуть використовувати свій попередній рейтинг для участі у 12 турнірах протягом трирічного періоду. Крім того, з минулого літа WTA впровадила нове правило: гравчині, які бажають заморозити яйцеклітини або ембріони, щоб створити сім'ю пізніше, також отримують захист свого рейтингу.

