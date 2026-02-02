Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 02 лютого 2026
У Львові зведуть сучасну школу з терасою на даху й укриттям

У львівському урочищі Голоско заплановано будівництво сучасного освітнього комплексу, що поєднає початкову школу, дитячий садок та спортивний корпус. Проєкт приватного навчального закладу на 120 учнів презентував головний архітектор міста Антон Коломєйцев.

Комплекс загальною площею 1840 квадратних метрів зведуть на ділянці 0,38 гектара з використанням екологічних матеріалів. Архітектурне рішення передбачає будівлю з трьох блоків висотою від 2 до 3 поверхів, які інтегровані в природний рельєф зі зміщенням фасадів.

Для навчання та відпочинку на свіжому повітрі на даху закладу облаштують відкриту терасу, а на прилеглій території — ігрові майданчики для різних вікових груп.

Будівля матиме захисне укриття площею 300 квадратних метрів. Крім освітніх зон, інфраструктура закладу включатиме спільні простори та сучасний спортивний блок.

За словами архітектора, будівництво стане частиною комплексного розвитку району відповідно до детального плану території. Забудовник ТзОВ «ЛЕВ ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ» надав гарантійний лист, згідно з яким освітній заклад мають здати в експлуатацію не пізніше, ніж заплановане поруч житло.

Візуалізації: Львівська міська рада
