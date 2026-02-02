«Укрпошта» презентувала оновлений бренд до свого 32-річчя

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Національний поштовий оператор «Укрпошта» 2 лютого, у день 32-ї річниці заснування, представив оновлений бренд. Розробкою займалася українська агенція Spiilka Design Büro.

Основним символом оновленого стилю став поштовий ріжок, трансформований у літеру «У». Це четверта масштабна зміна брендингу в історії компанії. Якщо у 1992 році ріжок символізував становлення інституції, у 2009-му акцент робили на швидкості (летючий конверт), а у 2017-му на охопленні територій («пін»), то нинішня концепція зосереджена на українській ідентичності.

«Нова брендована типографіка виростає з українських поштових марок різних історичних періодів — від УНР до відновлення української незалежності. У кожній літері шрифту українці впізнають легендарні "шагівки" УНР, випуски часів Гетьманату Павла Скоропадського та нарбутівські марки, які свого часу повернули державі власний візуальний голос», — пояснили в компанії.

Оновлений бренд поступово з’являтиметься у цифрових і фізичних каналах компанії: у застосунку, на поштоматах, нових автомобілях та формі співробітників. Старий бренд продовжить існування на вже наявних вивісках, рекламних носіях — до цього вдадуться, щоб не витрачати зайві кошти на ребрендинг.

Зображення: «Укрпошта»
