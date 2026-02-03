«Будинок кісток» у Барселоні «оживили» світловим шоу на честь Гауді

У Барселоні розпочався рік заходів, присвячених сторіччю з дня смерті легендарного архітектора Антоні Гауді. Ювілейний «Рік Гауді 2026» відкрили видовищним аудіовізуальним мапінгом на фасаді знаменитого Будинку Бальо, відомого в народі як «Будинок кісток». Окрім вуличного шоу, подію відзначили відкриттям нового виставкового простору сучасного мистецтва всередині історичної будівлі, пише Euronews.

Цьогорічний проєкт під назвою Hidden Order («Прихований порядок») створив Метт Кларк, співзасновник лондонської студії United Visual Artists. Особливістю шоу стало використання технології захоплення руху: Кларк записав рухи хореографа Фукіко Такасе та інтегрував цифрову проєкцію як центральний візуальний елемент на фасаді. Назва роботи перегукується з офіційним гаслом року Гауді — L’ordre invisible («Невидимий порядок»), що підкреслює здатність архітектора поєднувати художню уяву з науковою строгістю.

Генеральний директор Будинку Бальо Гарі Готьє назвав цей мапінг подарунком місту та можливістю для кожного доторкнутися до об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Крім дводенних проєкцій, проєкт отримав продовження у вигляді виставки Beyond the Façade («За фасадом»). Вона стала першою експозицією у новому мистецькому просторі на другому поверсі будівлі, присвяченому сучасному мистецтву.