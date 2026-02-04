Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Драко Мелфой несподівано став новорічним талісманом у Китаї

Артем Черничко 04 лютого 2026
Цьогоріч у Китаї з’явився нетиповий символ свята — персонаж серії фільмів про Гаррі Поттера Драко Мелфой. Обличчя актора Тома Фелтона тепер прикрашає святковий декор у багатьох китайських оселях, а на торговельних майданчиках країни масово продають товари з його зображенням, пише BBC.

Раптова популярність персонажа пояснюється грою слів у китайському перекладі його прізвища. Мелфой китайською звучить як «Ма-ер-фу» (Ma-er-fu), що містить слова «кінь» та «удача». Це вважається особливо сприятливим знаком для наближення Року Коня за східним календарем.

У китайських соцмережах поширюють фото дверей, прикрашених традиційними червоними плакатами («фуцзи») із зображенням фірмового усміху Мелфоя. Часто ці портрети вішають догори дриґом — у китайській культурі це символізує прихід удачі в дім. Користувачі Weibo жартома називають це «східним Новим роком із магічними елементами» та згадують зілля удачі «Фелікс Феліціс».

Сам Том Фелтон уже відреагував на тренд, репостнувши новину про те, що його герой став символом свята. Це викликало ще більший ажіотаж серед китайських фанів, де франшиза про Гаррі Поттера неймовірно популярна.

