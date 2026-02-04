Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Укрпошта» випускає марку з тюленем до 30-річчя станції «Академік Вернадський»

6 лютого виповнюється 30 років з моменту безоплатної передачі Україні від Великої Британії антарктичної наукової бази «Фарадей», яка згодом отримала назву «Академік Вернадський». До цієї дати «Укрпошта» презентує тематичний поштовий набір.

Головним героєм нової марки став тюлень Ведделла. Також на аркуші зображені пінгвіни, популяція яких на острові розташування станції зараз перевищує 10 тисяч особин. Тематичний конверт містить зображення українського криголама «Ноосфера».

Спецпогашення марки відбудеться 6 лютого, придбати її можна у відділеннях «Укрпошти», на офіційному сайті та у філателістичних крамницях.

Українські вчені проводять на станції цілорічні дослідження, які не припинялися під час пандемії та повномасштабної війни. Наукова робота охоплює вивчення клімату, океану, магнітних полів та біологічних видів. Логістику та міжнародні дослідження забезпечує судно льодового класу «Ноосфера».

Нагадаємо, вперше в історії українську антарктичну експедицію на 2026–2027 роки очолить жінка: це метеорологиня Анжеліка Ганчук.

Зображення: «Укрпошта»
