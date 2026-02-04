Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Родина Девіда Лінча видасть сценарії його незнятого серіалу для Netflix

Після смерті Девіда Лінча стало відомо про долю одного з його найамбітніших нереалізованих проєктів — серіалу Unrecorded Night («Незаписана ніч»). Донька режисера Дженніфер Лінч підтвердила, що вона разом із родиною планує опублікувати сценарії проєкту, який не вдалося втілити на екрані. Про це пише World of Reel.

«Сценарії, ймовірно, будуть опубліковані мною та моїми рідними як спосіб запропонувати те, що не було реалізовано. Ми знаємо, що на це є запит, і відчуваємо потребу вшанувати спадок батька якнайкраще», — зазначила Дженніфер Лінч на платформі Reddit.

Проєкт розроблявся для Netflix ще до пандемії COVID-19. Оператор Пітер Демінг, який працював із Лінчем над третім сезоном «Твін Пікса», розповів, що вони навіть встигли провести огляд локацій. За його словами, сценарій за обсягом нагадував 550-сторінковий фільм, який планували розділити на багато епізодів. Демінг уточнив, що це був не «Твін Пікс», а оригінальний детектив у «каноні Лос-Анджелеса», який за духом став би наступником таких стрічок, як «Загублене шосе», «Малголланд Драйв» та «Внутрішня імперія».

Продюсерка Сабріна Сазерленд назвала цей сценарій «найкращим, що Девід коли-небудь робив». Попри проблеми зі здоров’ям, Лінч планував керувати зйомками дистанційно, однак проєкт так і не повернувся у виробництво після завершення карантину.

Фото: Snowmanradio / Wikimedia Commons
