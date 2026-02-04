У США проведуть ретроспективу фільмів Тімоті Шаламе — йому лише 30

Американська сінематека анонсувала масштабну ретроспективу робіт Тімоті Шаламе, яка триватиме з 7 по 13 лютого за участі актора. Попри те, що Шаламе лише нещодавно виповнилося 30 років, він уже став наймолодшим актором в історії, який отримав три номінації на «Оскар», та наймолодшою зіркою, чиї фільми зібрали у світовому прокаті понад $3 мільярди. Про це пише Variety.

Ретроспектива відбудеться на тлі успіху його нової драми «Марті Супрім: Геній комбінацій» від студії A24. Стрічка про професійного гравця в настільний теніс стала найкасовішим проєктом в історії студії, а Шаламе вже отримав за цю роль «Золотий глобус» та премію «Вибір критиків».

Зокрема, заплановані покази таких стрічок: «Марті Супрім: Геній комбінацій», «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець», «Дюна» та «Дюна: Частина друга», «Інтерстеллар», «Король», «Гарний хлопчик» та «Назви мене своїм ім'ям».

На спеціальні обговорення та панелі Q&A завітають режисери Дені Вільнев і Крістофер Нолан, а також актори Едвард Нортон та Ель Фаннінг. Завершальний показ фільму «Назви мене своїм ім'ям» пройде 13 лютого в історичному театрі Лос-Анджелеса за участі Шаламе.

Наразі Тімоті Шаламе вважається одним із головних фаворитів оскарівської гонки як актор і продюсер, а також він готується до зйомок у третій частині франшизи «Дюна».