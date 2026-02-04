Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У США проведуть ретроспективу фільмів Тімоті Шаламе — йому лише 30

Артем Черничко 04 лютого 2026
939
У США проведуть ретроспективу фільмів Тімоті Шаламе — йому лише 30

Американська сінематека анонсувала масштабну ретроспективу робіт Тімоті Шаламе, яка триватиме з 7 по 13 лютого за участі актора. Попри те, що Шаламе лише нещодавно виповнилося 30 років, він уже став наймолодшим актором в історії, який отримав три номінації на «Оскар», та наймолодшою зіркою, чиї фільми зібрали у світовому прокаті понад $3 мільярди. Про це пише Variety.

Ретроспектива відбудеться на тлі успіху його нової драми «Марті Супрім: Геній комбінацій» від студії A24. Стрічка про професійного гравця в настільний теніс стала найкасовішим проєктом в історії студії, а Шаламе вже отримав за цю роль «Золотий глобус» та премію «Вибір критиків».

Зокрема, заплановані покази таких стрічок: «Марті Супрім: Геній комбінацій», «Боб Ділан: Цілковитий незнайомець», «Дюна» та «Дюна: Частина друга», «Інтерстеллар», «Король», «Гарний хлопчик» та «Назви мене своїм ім'ям».

На спеціальні обговорення та панелі Q&A завітають режисери Дені Вільнев і Крістофер Нолан, а також актори Едвард Нортон та Ель Фаннінг. Завершальний показ фільму «Назви мене своїм ім'ям» пройде 13 лютого в історичному театрі Лос-Анджелеса за участі Шаламе.

Наразі Тімоті Шаламе вважається одним із головних фаворитів оскарівської гонки як актор і продюсер, а також він готується до зйомок у третій частині франшизи «Дюна».

Зображення: кадр із фільму «Марті Супрім: Геній комбінацій» ​/ Green Light Films
Мітки
Новини
Читайте також
З'явився сайт, на якому ШІ може наймати людей для виконання завдань Американський металкор-гурт Silent Planet уперше дасть концерти в Україні Іспанія встановила туристичний рекорд у 2025 році — країну відвідали 96,8 мільйона іноземців Київські митники передали музею трипільську вазу віком понад 6 тисяч років
«Лицар сімох королівств» — серіал для тих, хто втомився від темпу «Гри престолів» 04 лютого 2026 «Благодать» Паоло Соррентіно: один із найкращих релігійних фільмів, знятих атеїстом 02 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 22 31 січня 2026 Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026 Груші у вині: як перетворити глінтвейн на десерт 30 січня 2026 Іспанський фотограф Альберт Лорес: «Після відряджень до Сирії чи Лівану я повертаюся додому — в Київ» 29 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.