Кафе Druzi на Подолі припиняє роботу після 13 років діяльності

Київське кафе Druzi, розташоване на Андріївському узвозі, 2-Д, зачиняється на невизначений термін. Заклад, що розпочав роботу 2012 року, завершує діяльність у поточному вигляді 8 лютого. Про це команда повідомила в соцмережах.

«Ми вкладали сюди серце і, якщо чесно, залишаємо тут його частину. Ми не знаємо, коли повернемося. Але дуже хочемо вірити, що це не "прощавай", а просто довге "до зустрічі"», — йдеться в пості.

Проєкт створювався як простір для неформальних зустрічей. Формат кафе передбачав просту кухню, настільні ігри та вільну атмосферу. За роки роботи заклад вистояв під час пандемії та продовжував функціонувати в умовах повномасштабного вторгнення.

Співзасновники команди Dreamers Ігор Фарберов і Євген Лавренюк пояснили закриття необхідністю завершити формат, який вичерпав свій ресурс. Команда планує взяти паузу для переосмислення підходів до міської гостинності та зосередитися на розробці нових проєктів.