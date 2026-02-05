Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Львівські трамваї та тролейбуси курсуватимуть вночі: навіщо це місту

Артем Черничко 05 лютого 2026
Через різкі коливання температури та опади у Львові впроваджують заходи для захисту контактної мережі електротранспорту. Аби запобігти намерзанню льоду на дротах, трамваї та тролейбуси курсуватимуть містом упродовж усієї ночі, повідомили у міськраді.

Поєднання нічних морозів із денною плюсовою температурою та дощем створює ризик обледеніння ліній живлення. Це призводить до погіршення контакту з пантографами, через що транспорт може зупинятися або відхилятися від графіка.

Для очищення мережі від снігу та льоду в нічний час задіють 10 тролейбусів і 4 трамвайні вагони. Комунальні служби наразі працюють у посиленому режимі, проте одномоментно ліквідувати всі наслідки негоди неможливо.

У міській раді попереджають про ймовірні затримки в русі електротранспорту через складні погодні умови та закликають пасажирів планувати поїздки з урахуванням цієї ситуації.

Фото: Львівська міська рада
