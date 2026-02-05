«Книжковий Арсенал 2026» оголосив дати проведення та імена кураторів

14-й Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» цьогоріч відбудеться з 28 травня (вечір офіційного відкриття) до 31 травня. Фестиваль традиційно складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку на першому поверсі Старого арсеналу.

Куратором фокус-теми фестивалю стане правозахисник, військовослужбовець, громадський діяч і журналіст Максим Буткевич. Водночас письменник, військовослужбовець і волонтер Андрій Любка куруватиме «Програму письменника».

«Я вдячна Максиму й Андрію за довіру і готовність працювати з нами, щоби "Книжковий Арсенал" був саме таким, яким ми його любимо: розумним, релевантним своєму часу, інтелектуально глибоким й естетично захопливим», — зазначає генеральна директорка «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта.

У межах фестивалю відбудуться події основної, дитячої та професійної програм, перформативні та музичні події, виставкові проєкти та спеціальні програми.

5 лютого «Книжковий Арсенал» розпочинає прийом заявок на стендову участь у ярмарку. Дедлайн — 28 лютого.

Операторами продажу запрошуються видавництва та книгарні (останні презентуватимуть добірки іноземними мовами). Для малих видавництв, що мають у портфелі від 2 до 10 книжок, діятимуть спеціальні умови. Також до участі в ярмарку ілюстраторів запрошуються митці.

У межах фестивалю відбудеться щорічна професійна програма Book Arsenal Fellowship Program для іноземних видавців та літературних агентів.