Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Книжковий Арсенал 2026» оголосив дати проведення та імена кураторів

Артем Черничко 05 лютого 2026
452
«Книжковий Арсенал 2026» оголосив дати проведення та імена кураторів

14-й Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» цьогоріч відбудеться з 28 травня (вечір офіційного відкриття) до 31 травня. Фестиваль традиційно складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку на першому поверсі Старого арсеналу.

Куратором фокус-теми фестивалю стане правозахисник, військовослужбовець, громадський діяч і журналіст Максим Буткевич. Водночас письменник, військовослужбовець і волонтер Андрій Любка куруватиме «Програму письменника».

«Я вдячна Максиму й Андрію за довіру і готовність працювати з нами, щоби "Книжковий Арсенал" був саме таким, яким ми його любимо: розумним, релевантним своєму часу, інтелектуально глибоким й естетично захопливим», — зазначає генеральна директорка «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта.

У межах фестивалю відбудуться події основної, дитячої та професійної програм, перформативні та музичні події, виставкові проєкти та спеціальні програми.

5 лютого «Книжковий Арсенал» розпочинає прийом заявок на стендову участь у ярмарку. Дедлайн — 28 лютого.

Операторами продажу запрошуються видавництва та книгарні (останні презентуватимуть добірки іноземними мовами). Для малих видавництв, що мають у портфелі від 2 до 10 книжок, діятимуть спеціальні умови. Також до участі в ярмарку ілюстраторів запрошуються митці.

У межах фестивалю відбудеться щорічна професійна програма Book Arsenal Fellowship Program для іноземних видавців та літературних агентів.

Мітки
Новини
Читайте також
У Маріуполі вціліла частина мозаїки «Боривітер» Алли Горської Скляні стіни та 10-метровий дах: YOD Group представила сучасне бачення хати-мазанки Крістен Стюарт придбала закинутий кінотеатр у Лос-Анджелесі й планує відновити його роботу Львівські трамваї та тролейбуси курсуватимуть вночі: навіщо це місту
Куди піти в Києві 7–8 лютого: зустріч із полярниками, лекція Забужко й семиріччя Laboratorium 05 лютого 2026 Перезапуск «Клініки», «Бріджертони» й не тільки: 14 серіалів лютого 05 лютого 2026 «Лицар сімох королівств» — серіал для тих, хто втомився від темпу «Гри престолів» 04 лютого 2026 «Благодать» Паоло Соррентіно: один із найкращих релігійних фільмів, знятих атеїстом 02 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 22 31 січня 2026 Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.