Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Албанія скасувала заборону на TikTok після майже року блокування

Ірина Маймур 06 лютого 2026
270

В Албанії скасували заборону на роботу TikTok, яка діяла майже рік.

Про це пише Euractiv з посиланням на рішення Кабінету міністрів країни.

Доступ до TikTok у країні заблокували в березні минулого року після того, як підліток смертельно поранив ножем однокласника після бійки, яку спричинив конфлікт у соцмережах.

Згідно з урядовим рішенням, Національне управління кібербезпеки має разом з іншими установами впровадити технічні заходи для відновлення доступу до платформи. Документ ще не опублікували офіційно.

Скасування заборони відбулося на тлі судового оскарження цього рішення. Позов подали Асоціація журналістів Албанії, розслідувальне медіа та громадська організація. Вони заявили, що блокування TikTok порушує конституційне право на свободу слова.

Проти заборони також виступала опозиція, заявивши, що вона могла вплинути на парламентські вибори, що відбулися торік у травні.

Водночас, попри офіційну заборону, доступ до TikTok упродовж цього часу залишався можливим — зокрема через використання VPN-сервісів.

За останні місяці низка держав запровадила або розглядає обмеження на використання соцмереж неповнолітніми. Зокрема, у грудні Австралія заборонила доступ до TikTok, Instagram і YouTube для користувачів віком до 16 років.

Фото: Solen Feyissa / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
Невідомий ескіз Мікеланджело для Сікстинської капели продали за рекордні $27 мільйонів LEGO випустить конструктори за мотивами мультфільму «Кейпоп-мисливиці на демонів» У Маріуполі вціліла частина мозаїки «Боривітер» Алли Горської Скляні стіни та 10-метровий дах: YOD Group представила сучасне бачення хати-мазанки
Куди піти в Києві 7–8 лютого: зустріч із полярниками, лекція Забужко й семиріччя Laboratorium 05 лютого 2026 Перезапуск «Клініки», «Бріджертони» й не тільки: 14 серіалів лютого 05 лютого 2026 «Лицар сімох королівств» — серіал для тих, хто втомився від темпу «Гри престолів» 04 лютого 2026 «Благодать» Паоло Соррентіно: один із найкращих релігійних фільмів, знятих атеїстом 02 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 22 31 січня 2026 Живопис після Освенциму: виставка «В пошуках втраченого сенсу» Матвія Вайсберга 30 січня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.