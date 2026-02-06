Албанія скасувала заборону на TikTok після майже року блокування

В Албанії скасували заборону на роботу TikTok, яка діяла майже рік.

Про це пише Euractiv з посиланням на рішення Кабінету міністрів країни.

Доступ до TikTok у країні заблокували в березні минулого року після того, як підліток смертельно поранив ножем однокласника після бійки, яку спричинив конфлікт у соцмережах.

Згідно з урядовим рішенням, Національне управління кібербезпеки має разом з іншими установами впровадити технічні заходи для відновлення доступу до платформи. Документ ще не опублікували офіційно.

Скасування заборони відбулося на тлі судового оскарження цього рішення. Позов подали Асоціація журналістів Албанії, розслідувальне медіа та громадська організація. Вони заявили, що блокування TikTok порушує конституційне право на свободу слова.

Проти заборони також виступала опозиція, заявивши, що вона могла вплинути на парламентські вибори, що відбулися торік у травні.

Водночас, попри офіційну заборону, доступ до TikTok упродовж цього часу залишався можливим — зокрема через використання VPN-сервісів.

За останні місяці низка держав запровадила або розглядає обмеження на використання соцмереж неповнолітніми. Зокрема, у грудні Австралія заборонила доступ до TikTok, Instagram і YouTube для користувачів віком до 16 років.