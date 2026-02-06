Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Невідомий ескіз Мікеланджело для Сікстинської капели продали за рекордні $27 мільйонів

Артем Черничко 06 лютого 2026
174

На аукціоні Christie’s за $27,2 мільйона продали раніше невідомий малюнок Мікеланджело Буонарроті. Фінальна вартість лота майже у двадцять разів перевищила початкову оцінку експертів, установивши рекорд для робіт митця.

Історія знахідки розпочалася з того, що власник малюнка, який проживає в США, надіслав фотографію роботи фахівцям аукціонного дому для попередньої оцінки. Чоловік успадкував малюнок від своєї бабусі: за його словами, робота зберігалася в родині в Європі ще з кінця XVIII століття. Власник навіть не підозрював про справжню цінність сімейного артефакту.

Експерти Christie’s встановили, що невеличкий начерк червоною крейдою є ескізом стопи Лівійської сивіли — однієї з постатей, зображених на стелі Сікстинської капели. Роботу датують приблизно 1511–1512 роками, коли Мікеланджело готувався до розпису другої частини стелі ватиканського храму.

Для ідентифікації малюнка фахівчиня Джада Дамен використала інфрачервону рефлектографію. Дослідження виявило на зворотному боці аркуша додаткові начерки, характерні для техніки Мікеланджело. Остаточне підтвердження отримали після порівняння знахідки з оригінальними малюнками майстра, що зберігаються в Музеї Метрополітен.

Мікеланджело Буонарроті народився 1475 року в Капрезе у збіднілій шляхетній родині. Хоча митець малював усе життя, дотепер уціліло лише близько 600 його робіт. Майже всі вони зберігаються в державних музеях, і лише близько десяти аркушів, включно з цим нововідкритим малюнком, перебувають у приватних колекціях.

