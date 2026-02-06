Airbnb пропонує безкоштовну ніч у маєтку з нової екранізації «Буремного перевалу»

Сервіс Airbnb запускає тимчасову акцію в англійському графстві Західний Йоркшир, приурочену до виходу фільму «Буремний перевал» (Wuthering Heights) режисерки Еміральд Феннел. Це екранізація єдиного роману англійської письменниці Емілі Джейн Бронте. Користувачі зможуть безкоштовно забронювати проживання в маєтку Трашкрос Грейндж, де відтворено інтер'єри з фільму.

Головною локацією є спальня Кеті Ерншо, оформлена згідно з візуальним стилем нової стрічки. Анонс фільму вже вплинув на туристичний інтерес до регіону: кількість запитів на поїздки до Західного Йоркширу серед молоді зросла на 59%.

Програма включає:

Ніч у спальні Кеті: інтер’єр, що повністю повторює декорації фільму.

Вечеря і сніданок: традиційні страви йоркширської кухні в автентичній обідній залі.

Кінна прогулянка: тур місцевістю, де проходили зйомки стрічки.

Музичний контент: прослуховування саундтреку, створеного Charli xcx спеціально для фільму.

Культурний візит: екскурсія до будинку-музею сестер Бронте.

Прийом заявок стартує 20 лютого на спеціальній сторінці Airbnb. Усього доступно три двомісні бронювання на дати з 27 лютого по 4 березня. Проживання та харчування є безкоштовними, проте транспортні витрати гості оплачують самостійно. Підтвердження відбуватиметься в порядку черги подання заявок.

Стрічка «Буремний перевал» виходить у світовий прокат до Дня святого Валентина, а в українських кінотеатрах прем'єра запланована на 11 лютого. Головні роли у фільмі виконали Марго Роббі та Джейкоб Елорді.