Музей Аушвіц-Біркенау змінює правила відвідування через махінації турфірм

Польський державний музей Аушвіц-Біркенау оголосив про зміну правил відвідування. З 1 березня всі вхідні квитки необхідно бронювати заздалегідь через офіційну онлайн-систему. Раніше індивідуальні відвідувачі могли отримати перепустки безпосередньо на місці в день візиту.

Адміністрація меморіалу пояснила, що цей крок став відповіддю на «неетичні практики» окремих туроператорів. Деякі компанії продавали тури з Кракова, але в останній момент повідомляли клієнтам про перенесення виїзду на світанок або навіть на ніч, посилаючись на нібито проблеми з бронюванням у самому музеї.

«На жаль, ця дезінформація стала бізнес-моделлю для деяких фірм. Ба більше, вони перекладали провину за вигадані труднощі на музей, що було абсолютною неправдою», — зазначив Анджей Кацорчик, заступник директора музею з обслуговування відвідувачів.

Торік музей відвідало майже 2 мільйони людей. Через високий попит відвідувачі часто займали чергу за безкоштовними квитками ще о 3-й годині ранку. Представники турфірм намагалися зарезервувати місця для великих груп, що призводило до конфліктів у черзі. Для вирішення суперечок неодноразово доводилося залучати охорону музею та місцеву поліцію.

За новим регламентом, вхідні картки доступні виключно через офіційний сайт музею. Бронювання відкривається за три місяці до запланованого візиту. Отримати квиток безпосередньо в касі музею в день приїзду буде неможливо.

Музей Аушвіц-Біркенау залишається одним із найбільш відвідуваних місць у Польщі, зберігаючи при цьому можливість безкоштовного входу для індивідуальних відвідувачів за умови попередньої реєстрації.