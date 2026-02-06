Прокуратура Києва вимагає знести незаконну забудову на Трухановому острові

Київська міська прокуратура звернулася до суду з вимогою звільнити земельну ділянку водного фонду на острові Труханів. Прокурори наполягають на знесенні об’єкта нерухомості, який був зведений незаконно.

За даними слідства, іноземна юридична особа ще 2002 року придбала на острові будівлю реабілітаційного центру площею 206 кв. м. Згодом цю споруду знесли, а на її місці без жодних дозволів чи рішень Київради збудували новий житловий об’єкт площею понад 1000 кв. м. Право власності на цю будівлю зареєстрували незаконно.

Нині територія навколо будинку огороджена парканом, що обмежує доступ киян до частини острова та берега Дніпра.

Прокуратура наголошує, що Труханів острів є цінною природною територією, яка зарезервована для заповідання. Будь-яке будівництво або господарська діяльність, що шкодять довкіллю, там суворо заборонені законом.

Господарський суд міста Києва вже відкрив провадження у цій справі, розгляд триває.