Зірка «Офісу» Стів Карелл зіграв у комедійному серіалі від HBO — дивіться трейлер

Артем Черничко 06 лютого 2026
Стів Карелл з'явиться на екранах у новому 10-серійному проєкті HBO під назвою «Півень» (Rooster). Серіал, створений у співпраці з Біллом Лоуренсом, є сатирою на сучасне університетське життя та кризу середнього віку. Прем’єра відбудеться вже 8 березня 2026 року, пише Hypebeast.

Сюжет розгортається навколо хаотичного повернення головного героя до коледжу, де викладає його донька. Її життя опинилося в руїнах після пожежі у викладацькому будинку та конфлікту з колишнім чоловіком, який покинув її заради студентки. Персонаж Карелла — автор серії гіпермаскулінних книжок — вирішує залишитися в кампусі, намагаючись втілити в життя образ свого вигаданого протагоніста на прізвисько «Півень».

Трейлер демонструє кумедні спроби героя вписатися в оточення: від відвідування студентських вечірок до спроб затоваришувати з поколінням зумерів. Стів Карелл повертається до свого фірмового образу незграбного, але щирого персонажа, який приніс йому світову славу.

Окрім Карелла, у проєкті задіяні Даніель Дедвайлер, Філ Данстер, Джон Макгінлі і Лорен Цай. Серії виходитимуть щотижня до 10 травня.

