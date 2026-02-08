Помер архітектор Юрій Шалацький — автор постмодерністських кварталів на київському Подолі

Стало відомо про смерть українського архітектора Юрія Шалацького. Йому було 75 років, причиною смерті став серцевий напад. Архітектор, відомий створенням чотирьох постмодерністських кварталів на Подолі й ансамблевої житлової забудови на вулиці Антоновича в Києві, останнім часом жив у Варшаві.
Останні роки Шалацький займався захистом цих об'єктів від паплюження, хаотичної забудови та «утеплення» фасадів, а також популяризацією унікального архітектурного комплексу на Подолі, зведеного наприкінці 1980-х.
Читайте також: Архітектурний гід Києва: Виноградар
Цей архітектурний проєкт з’явився на місці історичних споруд, знесених під час будівництва метро. Разом із Шалацьким його створювали Тетяна Лазаренко, Ігор Шпара, Леонід Мороз і Георгій Духовичний. Проєктування кварталів тривало у 1981–1988 роках, а будівництво — у 1984–1993 роках.
Шалацький називав цей підхід ревалоризацією, що передбачала максимальне збереження історичного вигляду району. Вільні від забудови ділянки заповнювали житловими будинками з урахуванням масштабу та характерних рис Подолу.
Архітектори переосмислили мову, традиційну для київського Подолу: арки, сходи, карнизи, подвійні отвори, скатні дахи та елементи освітлення. Усе це разом із ретельно спроєктованими внутрішніми двориками створювало особливу театральність простору. Такий прийом, природний для класичної архітектури, але втрачений у часи модернізму, став своєрідним мостом між минулим і майбутнім, залучаючи в єдину гру об’єми будівель, малі форми та озеленення.