Мстислав Чернов здобув премію Гільдії режисерів США за фільм «2000 метрів до Андріївки»

Український режисер Мстислав Чернов отримав нагороду Гільдії режисерів США (DGA Awards) за фільм «2000 метрів до Андріївки» під час 78-ї щорічної церемонії нагородження. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Чернова відзначили у категорії «Видатне режисерське досягнення в документальному кіно за 2025 рік». Для митця це вже друга номінація та друга перемога на DGA Awards: у 2023-му він отримав статуетку за фільм «20 днів у Маріуполі». «Дякую всім, хто захищає мій дім, і кожному українському режисеру, який розповідає ці історії світові», — написав він у соцмережах.

«2000 метрів до Андріївки» — друга повнометражна робота Чернова. Фільм документує шлях бійців Третьої окремої штурмової бригади до звільнення села Андріївка поблизу Бахмута. Від українських позицій його відділяють два кілометри замінованої лісосмуги, які військові проходять метр за метром.

Цьогоріч нагороди за видатні досягнення також отримали: