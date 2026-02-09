Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Мстислав Чернов здобув премію Гільдії режисерів США за фільм «2000 метрів до Андріївки»

Артем Черничко 09 лютого 2026
1673
Мстислав Чернов здобув премію Гільдії режисерів США за фільм «2000 метрів до Андріївки»

Український режисер Мстислав Чернов отримав нагороду Гільдії режисерів США (DGA Awards) за фільм «2000 метрів до Андріївки» під час 78-ї щорічної церемонії нагородження. Про це повідомляється на офіційному сайті премії.

Чернова відзначили у категорії «Видатне режисерське досягнення в документальному кіно за 2025 рік». Для митця це вже друга номінація та друга перемога на DGA Awards: у 2023-му він отримав статуетку за фільм «20 днів у Маріуполі». «Дякую всім, хто захищає мій дім, і кожному українському режисеру, який розповідає ці історії світові», — написав він у соцмережах.

«2000 метрів до Андріївки» — друга повнометражна робота Чернова. Фільм документує шлях бійців Третьої окремої штурмової бригади до звільнення села Андріївка поблизу Бахмута. Від українських позицій його відділяють два кілометри замінованої лісосмуги, які військові проходять метр за метром.

Цьогоріч нагороди за видатні досягнення також отримали:

  • Повнометражний фільм: Пол Томас Андерсон («Одна битва за іншою»);
  • Дебютний повнометражний фільм: Чарлі Полінгер («Чума»);
  • Драматичний серіал: Аманда Марсаліс («Пітт», епізод «18:00»);
  • Комедійний серіал: Сет Роген та Еван Голдберг («Кіностудія», епізод «Довгий дубль»);
  • Мінісеріал: Шеннон Мерфі («Вмерти заради сексу», епізод «Це не так серйозно»).
  • Документальний серіал: Ребекка Міллер («Містер Скорсезе», «Усі ці зйомки шкідливі для здоров'я»).
Фото: Мстислав Чернов на церемонії DGA Awards (Matt Winkelmeyer / Getty Images via AFP)
Мітки
Новини
Читайте також
Заповіт Карла Лагерфельда на €200 мільйонів оскаржують у суді — але його кішка залишиться при грошах ШІ-аналіз показав, що дві картини художника Яна ван Ейка з музеїв у США та Італії можуть бути підробками Netflix показав перший тизер «Пригод Кліффа Бута» — продовження фільму Тарантіно Мозаїчні зупинки на Львівщині збережуть — деякі стануть туристичними об'єктами
Народні гуляння киян під час відключень світла: фоторепортаж із Троєщини 07 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 23 07 лютого 2026 Людям вхід заборонено: соцмережа для ШІ-ботів Moltbook — лише початок витіснення нас із інтернету? 06 лютого 2026 Тисячоликий герой: Тегеран — місто, яке перебудовували тричі 06 лютого 2026 Що читати: 5 нових книжок лютого 06 лютого 2026 Куди піти в Києві 7–8 лютого: зустріч із полярниками, лекція Забужко й семиріччя Laboratorium 05 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.