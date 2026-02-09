Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Вийшов трейлер «Дня істини» — нового фільму Стівена Спілберга про НЛО

Артем Черничко 09 лютого 2026
1331

Кінокомпанія Universal Pictures під час трансляції Супербоулу показала другий офіційний трейлер нового науково-фантастичного проєкту Стівена Спілберга під назвою «День істини» (Disclosure Day). Стрічка, присвячена темі контакту з позаземним розумом, вийде в світовий прокат 12 червня, пише Variety.

Головні ролі у фільмі виконали Емілі Блант та Джош О’Коннор. Блант грає метеорологиню з Канзас-Сіті, яка під час прямого ефіру стикається з таємничою інопланетною силою. О’Коннор постане в образі активіста, переконаного в існуванні прибульців, який прагне відкрити правду всьому світу.

Також у стрічці задіяні Колін Ферт, Ів Г’юсон, Колман Домінго, Ваятт Рассел та Генрі Ллойд-Г’юз. Синопсис фільму ставить глядачеві питання: «Якби ви дізналися, що ми не одні, якби хтось довів вам це — чи налякало б це вас? Цього літа правда належатиме семи мільярдам людей».

Стівен Спілберг працював разом зі сценаристом Девідом Кеппом. Це їхня чергова спільна робота після таких кінохітів, як «Парк Юрського періоду», «Війна світів» та «Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа».

«День істини» стане 37-м повнометражним фільмом у кар’єрі Спілберга. Режисер повертається до жанру наукової фантастики після біографічної драми «Фабельмани», що вийшла 2022 рокуі. У його доробку вже є культові стрічки про позаземне життя та майбутнє, зокрема «Іншопланетянин», «Близькі контакти третього ступеня» та «Особлива думка».

Мітки
Новини
Читайте також
Заповіт Карла Лагерфельда на €200 мільйонів оскаржують у суді — але його кішка залишиться при грошах ШІ-аналіз показав, що дві картини художника Яна ван Ейка з музеїв у США та Італії можуть бути підробками Netflix показав перший тизер «Пригод Кліффа Бута» — продовження фільму Тарантіно Мозаїчні зупинки на Львівщині збережуть — деякі стануть туристичними об'єктами
Народні гуляння киян під час відключень світла: фоторепортаж із Троєщини 07 лютого 2026 Київські замальовки. Випуск 23 07 лютого 2026 Людям вхід заборонено: соцмережа для ШІ-ботів Moltbook — лише початок витіснення нас із інтернету? 06 лютого 2026 Тисячоликий герой: Тегеран — місто, яке перебудовували тричі 06 лютого 2026 Що читати: 5 нових книжок лютого 06 лютого 2026 Куди піти в Києві 7–8 лютого: зустріч із полярниками, лекція Забужко й семиріччя Laboratorium 05 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.