Вийшов трейлер «Дня істини» — нового фільму Стівена Спілберга про НЛО

Кінокомпанія Universal Pictures під час трансляції Супербоулу показала другий офіційний трейлер нового науково-фантастичного проєкту Стівена Спілберга під назвою «День істини» (Disclosure Day). Стрічка, присвячена темі контакту з позаземним розумом, вийде в світовий прокат 12 червня, пише Variety.

Головні ролі у фільмі виконали Емілі Блант та Джош О’Коннор. Блант грає метеорологиню з Канзас-Сіті, яка під час прямого ефіру стикається з таємничою інопланетною силою. О’Коннор постане в образі активіста, переконаного в існуванні прибульців, який прагне відкрити правду всьому світу.

Також у стрічці задіяні Колін Ферт, Ів Г’юсон, Колман Домінго, Ваятт Рассел та Генрі Ллойд-Г’юз. Синопсис фільму ставить глядачеві питання: «Якби ви дізналися, що ми не одні, якби хтось довів вам це — чи налякало б це вас? Цього літа правда належатиме семи мільярдам людей».

Стівен Спілберг працював разом зі сценаристом Девідом Кеппом. Це їхня чергова спільна робота після таких кінохітів, як «Парк Юрського періоду», «Війна світів» та «Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа».

«День істини» стане 37-м повнометражним фільмом у кар’єрі Спілберга. Режисер повертається до жанру наукової фантастики після біографічної драми «Фабельмани», що вийшла 2022 рокуі. У його доробку вже є культові стрічки про позаземне життя та майбутнє, зокрема «Іншопланетянин», «Близькі контакти третього ступеня» та «Особлива думка».