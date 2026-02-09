Заповіт Карла Лагерфельда на €200 мільйонів оскаржують у суді — але його кішка залишиться при грошах

Через сім років після смерті німецького дизайнера та креативного директора Chanel Карла Лагерфельда невідомий позивач розпочав судовий процес щодо оскарження його заповіту. Про це пише The Guardian із посиланням на німецькі медіа.

Заповіт Лагерфельда, датований 29 квітня 2016 року, не передбачав спадщини для дітей його покійних сестер. Свої активи, оцінені приблизно у €200 мільйонів, кутюр’є залишив групі довірених осіб. До списку спадкоємців увійшли його охоронець Себастьян Жондо, похресник Гадсон Креніг, а також моделі Бред Креніг і Баптіст Джіабіконі.

Проте нині виконавець заповіту Крістіан Буассон сконтактував із племінниками Лагерфельда. Родичі можуть отримати право на спадщину у разі успішного оскарження документа. Для цього позивач має довести, що на момент підписання заповіту Лагерфельд не був у стані, що дозволяв повною мірою усвідомлювати свої дії.

Утім, судовий розгляд не вплине на фінансове забезпечення кішки дизайнера — Шупетт. Ще за життя Лагерфельд передав у власність своїй економці Франсуазі Касот будинок із садом у Франції та кошти на банківському рахунку для догляду за твариною. Оскільки ці активи були відчужені задовго до смерті власника, вони перебувають поза межами юридичного оскарження заповіту.

Основним місцем проживання Лагерфельд називав Монако, проте жив і помер у Франції. Це створює колізію між французьким та монегаським законодавством щодо прав найближчих родичів на обов’язкову частку спадщини.

Крім того, за даними газети Bild, французькі податкові органи вимагають від маєтку Лагерфельда виплати €40 мільйонів заборгованості з податків. Владу не влаштовує статус резидента Монако, оскільки фактичним місцем проживання кутюр’є вважають Париж.