Київський недобуд Sky Towers знову виставили на продаж — ціна впала вдесятеро

Артем Черничко 09 лютого 2026
Один із найвідоміших довгобудів столиці, багатофункціональний комплекс Sky Towers, виставлено на продаж у системі електронних аукціонів OpenMarket (ДП «СЕТАМ»). Лот реалізується приватним виконавцем у межах виконавчого провадження.

Аукціон з продажу об’єкта призначено на 27 лютого 2026 року зі стартовою ціною 662 331 877 гривень. Комплекс розташований у Шевченківському районі Києва на земельній ділянці площею 0,74 га, що знаходиться на перетині вулиці Шолуденка, проспекту Берестейського та вулиці Борщагівської.

Проєкт передбачає зведення двох веж на 47 та 34 поверхи зі стилобатом, а також окрему будівлю банку. Загальна площа будівництва перевищує 51 тисяч кв. м, а поточна готовність об’єкта становить 51%.

Sky Towers — це недобудований багатофункціональний комплекс компанії KDD Group (Kyiv Donbas Development Group). Його почали зводити ще навесні 2007 року, попри протести містян. На початку 2014 року було збудовано 20 поверхів, проте влітку того ж року роботи призупинили, а наступного року — повністю зупинили.

До цього Sky Towers намагалися продати чотири рази, останній аукціон так і не відбувся. У листопаді 2021 року довгобуд хотіли продати за понад 7 мільярдів гривень, у травні 2023-го — за 5,6 мільярда гривень, у вересні 2024-го — за 1,1 мільярда, а у жовтні того ж року — 937,3 мільйона гривень.

Фото: Artemco / Wikimedia Commons
