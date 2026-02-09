З Мілана — в Альпи: Nike перетворив потяг на рухому базу для олімпійських зірок

Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 09 лютого 2026
Бренд Nike ACG представив незвичайний проєкт — All Conditions Express. Це «базовий табір на рейках», який дозволив спортсменам швидко змінити галасливий Мілан на суворі італійські Альпи. З 4 по 8 лютого спеціальний помаранчевий потяг возив атлетів до дикої природи, щоб випробувати нове екіпірування в екстремальних умовах, пише Hypebeast.

Потяг обладнали спеціалізованими вагонами: від шоурумів із останніми інноваціями у взутті, як-от кросівки ACG Ultrafly, до зон відновлення. Один із вагонів був створений у колаборації з Hyperice — він оснащений кастомною системою компресійної терапії Normatec Elite у фірмовому помаранчевому кольорі ACG, що допомагає бігунам відновлюватися після гірських забігів.

Кінцевими точками маршруту стали плато Піан-деї-Резінеллі та Оробійські Альпи. У подорожі взяли участь відомі атлети, серед яких тенісист Яннік Сіннер та паралімпійська чемпіонка Бебе Віо. Вони долучилися до трейлових забігів і походів, тестуючи екіпірування Nike у непередбачуваних погодних умовах.

Ця кампанія дозволила бренду продемонструвати нові технологічні рішення, зокрема пуховик Lava Loft та гоночний топ Radical AirFlow. Мобільний табір став фізичним маніфестом оновленої стратегії Nike ACG, яка тепер фокусується на підтримці світової спільноти трейлранінгу та хайкінгу.

