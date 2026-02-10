Українському олімпійцю заборонили шолом із фото загиблих на війні спортсменів

Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив йому вдягати шолом із зображеннями людей, які загинули внаслідок російської агресії. 26-річний спортсмен продемонстрував цей шолом під час тренувального заїзду на зимових Олімпійських іграх в Італії.

За словами Гераскевича, на шоломі зображені українські атлети, серед яких важкоатлетка Аліна Перегудова, боксер Павло Іщенко та хокеїст Олексій Логінов. Деякі з них були друзями Владислава.

Представник МОК Тошіо Цурунага повідомив спортсмена, що використання такого шолома порушує Правило 50 Олімпійської хартії, яке забороняє будь-яку політичну, релігійну або расову пропаганду на олімпійських об'єктах.

«Рішення, яке просто розбиває серце, — написав спортсмен у соцмережах. — Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти. Попри прецеденти в сучасності та в минулому, коли МОК допускав подібні вшанування, цього разу для України вирішили встановити особливі правила. Ми готуємо офіційний запит до МОК і будемо боротися за право змагатися саме в цьому шоломі».

Його дизайн розробила художниця Ірина Проць, яка залишається у Києві з початку повномасштабного вторгнення.

На ситуацію вже відреагував президент України Володимир Зеленський. У мережі X він подякував Гераскевичу за те, що той нагадує світові про ціну боротьби України. «Ця правда не може бути незручною, недоречною або називатися "політичною демонстрацією на спортивному заході". Це нагадування всьому світу про те, чим є сучасна Росія», — зазначив президент.

Це не перший випадок, коли Гераскевич використовує олімпійську платформу для привернення уваги до війни, пише BBC. 2022 року на Іграх у Пекіні, за кілька днів до повномасштабного вторгнення, він продемонстрував напис «No War in Ukraine». Тоді МОК вирішив не карати спортсмена. Цього разу комітет заявив, що не отримував офіційного запиту на використання шолома під час змагань, які розпочнуться 12 лютого.

Водночас на нинішній Олімпіаді МОК допустив до змагань 13 російських атлетів у статусі індивідуальних нейтральних спортсменів.